La capsule Starliner de Boeing est de retour sur terre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La capsule Starliner de Boeing a réussi son retour sur terre samedi, mais sans les astronautes qui l’avaient emmenée vers la station spatiale internationale (ISS), la NASA ayant jugé le risque trop grand. La descente dans l’atmosphère a duré près de six heures.

Selon les images diffusées par la NASA, l’engin spatial s’est posé en douceur sur la base spatiale de White Sands, au Nouveau-Mexique, à 06h01 (heure en Suisse). Sa descente a été ralentie par des parachutes et amortie par des airbags.

Starliner avait quitté l’ISS à 00h04. Un vol retour sans accroc était essentiel pour le constructeur américain, non seulement pour son amour-propre, mais aussi pour ses chances futures d’obtenir de nouveaux agréments de vols habités.

La réputation du géant américain de l’aéronautique, déjà cabossée par de nombreux problèmes récents sur ses avions de ligne, a pris un nouveau coup en juin lorsque des défaillances du propulseur et des fuites d’hélium sur la capsule ont été détectées au moment du vol habité inaugural.

Malgré les tentatives du constructeur de convaincre la NASA de la sûreté de son appareil, l’agence spatiale a préféré faire rentrer Butch Wilmore et Suni Williams via le concurrent de Boeing, SpaceX, et sa capsule Crew Dragon. Les deux astronautes, qui ne rentreront pas avant l’an prochain, resteront plus de huit mois dans l’ISS alors qu’ils devaient initialement effectuer une mission de huit jours.