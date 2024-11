La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon

Keystone-SDA

La Corée du Nord a tiré jeudi l'un de ses missiles les plus puissants avec l'objectif affiché de renforcer sa dissuasion nucléaire. C'était sa première démonstration de force depuis qu'elle a été accusée d'avoir envoyé des milliers de soldats en Russie.

(Keystone-ATS) L’armée sud-coréenne « a détecté un missile balistique lancé de la région de Pyongyang en direction de la mer de l’Est vers 07h10 » (23h10 mercredi en Suisse), a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen, en employant le nom coréen de la mer du Japon.

Ce missile, selon le ministre japonais de la défense, appartient à « la classe des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) », qui ont une portée d’au moins 5500 kilomètres et sont généralement conçus pour porter des charges nucléaires.

Pékin a réagi à ce tir en faisant part de sa préoccupation face à la montée des tensions entre les deux Corées.

« En tant que voisin proche de la péninsule coréenne, la Chine est préoccupée par l’évolution de la situation dans la péninsule », a indiqué Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, appelant à une « résolution politique de la question de la péninsule ».

« Nous espérons que toutes les parties feront des efforts pour atteindre cet objectif », a-t-il déclaré lors d’un point de presse régulier à Pékin.

Le tir nord-coréen a eu lieu quelques heures après que les chefs de la défense des Etats-Unis et de la Corée du Sud ont appelé Pyongyang à retirer ses troupes de Russie, où, selon Washington et Séoul, quelque 10’000 soldats ont été déployés en vue d’une éventuelle action contre les forces ukrainiennes.

Un test « crucial »

Pyongyang, qui n’a pas confirmé ou infirmé la présence de troupes en Russie, a confirmé un test « crucial », entrant dans le cadre de sa volonté de « renforcer ses forces nucléaires, supervisé par son dirigeant Kim Jong-un.

« Le tir d’essai […] répond pleinement à l’objectif d’informer nos rivaux […] de notre volonté de riposter », a dit M. Kim lors du lancement, selon l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA.

Ce nouveau tir nord-coréen a été « fermement » condamné par la Maison-Blanche qui a dénoncé une « violation flagrante » des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. En vertu de sanctions prises à l’ONU, Pyongyang a l’interdiction d’effectuer de quelconques essais d’armes recourant à la technologie balistique.

Le tir nord-coréen « semble avoir été mené pour détourner l’attention des critiques internationales sur le déploiement de ses troupes » en Russie, a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, président de l’université des études nord-coréennes à Séoul.

L’armée sud-coréenne avait prévenu la veille que le Nord, doté de l’arme nucléaire, se préparait à tester un missile balistique intercontinental, voire à procéder à un essai nucléaire, peut-être avant la présidentielle américaine du 5 novembre.

Niveau d’alerte relevé

« Notre armée a relevé son niveau d’alerte et partage étroitement avec les autorités américaines et japonaises les informations concernant le missile balistique de la Corée du Nord, en maintenant un niveau de préparation élevé », a précisé l’état-major interarmées sud-coréen.

La Corée du Nord procède généralement aux tirs d’essai de ses missiles les plus puissants et de plus longue portée sur une trajectoire ascendante, c’est-à-dire vers le haut et non vers l’extérieur, pour éviter de survoler les pays voisins.

« C’était le temps de vol le plus long jamais enregistré » pour un missile nord-coréen, a de son côté commenté devant des journalistes le ministre japonais de la défense Gen Nakatani.

Selon Washington et Séoul, quelque 10’000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie, sans que leur mission soit clairement identifiée. « Le fait qu’un nombre aussi important de soldats se soit déplacé vers l’ouest suggère qu’il est peu probable qu’ils soient partis simplement pour observer », a déclaré un responsable du bureau présidentiel sud-coréen.

« Escalade »

Pour le ministre sud-coréen de la défense, Kim Yong-hyun, le déploiement nord-coréen pourrait « entraîner une escalade des menaces pour la sécurité de la péninsule coréenne ». Il fait craindre aussi une escalade dans le conflit en Ukraine, deux ans et demi après le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine lancée par Vladimir Poutine.

La Corée du Sud, une importante exportatrice d’armes, a fait savoir qu’elle étudiait la possibilité d’envoyer de l’armement directement à l’Ukraine en guise de réponse, ce à quoi elle s’opposait jusqu’à présent en raison d’une politique nationale de longue date qui l’empêchait de fournir des armes dans des conflits actifs.

Séoul accuse depuis longtemps le Nord d’envoyer des armes pour aider Moscou à combattre Kiev.

La Corée du Nord a récemment renforcé ses liens militaires avec Moscou, le président russe Vladimir Poutine ayant effectué une rare visite à Pyongyang en juin, signant un accord de défense mutuelle avec Kim Jong-un.