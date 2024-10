La Force de l’ONU au Liban accuse Israël d’avoir tiré sur son QG

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Italie a accusé jeudi Israël de possibles « crimes de guerre » après que la force de l’ONU déployée entre le Liban et Israël a dénoncé des tirs israéliens « répétés » sur ses positions, dont un qui a blessé deux Casques bleus.

L’armée israélienne a assuré avoir demandé aux soldats de l’ONU de rester « dans des espaces protégés » avant de tirer « à côté » de leur base, mais Washington, Paris, Rome, Madrid, Dublin ou Jakarta ont protesté, ainsi que le Conseil de sécurité de l’ONU réuni jeudi à New York.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dont 10’000 soldats sont déployés dans le sud du pays, appelle à l’arrêt des hostilités depuis que les tirs transfrontaliers depuis un an entre Israël et le groupe armé chiite libanais Hezbollah ont tourné à la guerre ouverte.

Jeudi, la Finul a annoncé que « deux Casques bleus ont été blessés après qu’un char Merkava de l’armée israélienne a tiré sur une tour d’observation du QG de la Finul » à Naqoura, « la touchant directement et provoquant la chute » des deux hommes.

De nationalité indonésienne, ils sont « encore à l’hôpital » mais « leurs blessures ne sont pas graves ».

« Crimes de guerre »

Aussitôt, l’Italie, premier pays occidental contributeur de la Finul en termes d’effectifs, avec près de 900 militaires mobilisés, a dénoncé des actes « intolérables » et convoqué l’ambassadeur d’Israël pour une « ferme protestation ».

Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto a estimé que ces tirs israéliens contre la Finul « pourraient constituer des crimes de guerre et représentent certainement de très graves violations des normes du droit international humanitaire ».

Madrid a dénoncé une « violation grave du droit international », réclamant que soit « garantie » la sécurité des Casques bleus.

Les Etats-Unis se sont dit « très préoccupés », sommant leur allié de « ne pas menacer la sécurité des forces de maintien de la paix de l’ONU ».

La France a « condamné toute atteinte à la sécurité de la Finul ». Paris avait demandé, avant l’incident, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée au Liban.

Ses 15 membres, en présence d’Israël, du Liban et de l’Iran en séance, ont protesté et le chef des Casques bleus, le diplomate français Jean-Pierre Lacroix, a prévenu que « la sécurité et la sûreté des soldats de maintien de la paix étaient de plus en plus en péril ».

« Israël au-dessus du droit »

L’ambassadeur indonésien à l’ONU, Hari Prabowo, a vu dans cet incident « la démonstration claire qu’Israël se place au-dessus du droit intenational, de l’impunité et de nos valeurs communes de paix ».

La France a aussi annoncé sa décision prise avec l’Italie d’une rencontre la semaine prochaine avec l’Espagne et Irlande, contributrices à la Finul.

Le Premier ministre irlandais Simon Harris, dont le pays compte environ 370 hommes dans la Force, a fustigé sur X « un acte irresponsable ».

« Les soldats israéliens ont également tiré sur une position de l’ONU à Ras al-Naqoura, touchant l’entrée du bunker où des Casques bleus avaient trouvé abri et endommageant des véhicules et des systèmes de communication », a encore dit la Finul.

Mercredi, « des soldats israéliens avaient délibérément tiré sur les caméras de la position, les mettant hors d’usage et tiré délibérément sur une position où des réunions tripartites se tenaient régulièrement avant que ce conflit n’éclate », selon la même source.

Jeudi, le Hezbollah a affirmé avoir « détruit un char israélien qui avançait » vers Ras al-Naqoura et assuré avoir « visé des troupes israéliennes qui tentaient d’évacuer des soldats blessés de Ras al-Naqoura avec des salves de roquettes ».

La formation armée pro-iranienne a ajouté avoir tiré des roquettes sur des soldats israéliens qui avançaient en direction de la localité frontalière libanaise de Maïs al-Jabal.

« Extrêmement dangereuses »

Dimanche, la Finul avait dénoncé des opérations de l’armée israélienne près d’une de ses positions, les jugeant « extrêmement dangereuses ».

Elle avait annoncé le 5 octobre « maintenir ses positions », malgré une demande de l’armée israélienne d’en « déplacer certaines ».

Le mouvement islamiste libanais a affirmé avoir appelé ses combattants à ne pas mettre en danger les Casques bleus.

La Finul appelle depuis le début de l’escalade les deux belligérants à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

Ce texte, qui avait acté la fin de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, stipule que seules les forces de maintien de la paix de l’ONU et l’armée libanaise peuvent être déployées dans le sud du Liban.

Mais le Hezbollah a maintenu une présence dans cette région et Israël a lancé le 30 septembre des opérations terrestres contre le mouvement pro-iranien.