La MCG Ana Roch élue présidente du Parlement

Keystone-SDA

A Genève, la députée MCG Ana Roch a été élue présidente du Grand Conseil jeudi lors du renouvellement du Bureau. L'élue de 52 ans est le second membre du parti anti-frontalier à devenir premier citoyen du canton, après Jean-Marie Voumard en 2019.

(Keystone-ATS) Le MCG, qui fête ses 20 ans cette année, a proposé la candidature de Mme Roch au lieu celle du vice-président Thierry Cerutti. Ce policier de formation, qui siège au Grand Conseil depuis que le MCG a fait son entrée au législatif cantonal en 2005, a été condamné à plusieurs reprises par la justice. Il avait fallu deux tours pour qu’il soit élu vice-président en 2020.

L’élection des autres membres du Bureau n’a pas été disputée, avec la Verte Dilara Bayrak à la vice-présidence et l’UDC Guy Mettan à la seconde vice-présidence. Les autres membres du bureau sont Francine de Planta (PLR), Patricia Bidaux (Le Centre), Jean-Pierre Tombola (PS) et Masha Alimi (Libertés et justice sociale).

Par ailleurs, le Grand Conseil a pris congé de la députée Verte Marjorie de Chastonay, qui a été élue au Conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeant depuis 2018, la députée démissionnaire est remplacée par sa collègue de parti Uzma Khamis Vannini.