La Préfecture de la Sarine FR pour une nouvelle région culturelle

Keystone-SDA

La Préfecture de la Sarine (FR) veut bâtir une nouvelle région culturelle qui pourrait réunir des communes au-delà du district. Elle lance lundi une consultation dans cet objectif auprès des communes concernées.

2 minutes

(Keystone-ATS) Depuis plusieurs décennies, les collaborations intercommunales ont permis à la région de Fribourg de développer une offre culturelle riche, variée et accessible, se félicite la préfecture.

L’Agglomération de Fribourg et Coriolis Infrastructures ont joué un rôle moteur dans cette dynamique, soutenant artistes, associations et infrastructures.

Mais la fin des activités de l’Agglomération de Fribourg sous sa forme actuelle et l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) imposent une redéfinition des structures de gouvernance culturelle régionale.

Communes associées aux réflexions

Pour préparer ces changements, la Préfecture de la Sarine a mis sur pied en 2023 un Comité de pilotage (COPIL) réunissant la ville de Fribourg, l’agglomération, Coriolis Infrastructures et des experts. Objectif: maintenir l’action déployée aujourd’hui et l’intensifier avec l’arrivée de nouvelles communes.

Le COPIL a associé les communes à ses réflexions pour le projet mis en consultation.

Améliorer l’attractivité de la région

L’enjeu est de taille, souligne la préfecture. Le financement régional de la culture renforce l’offre et les infrastructures et améliore l’attractivité de la région. L’argent investi bénéficie en outre à toute l’économie locale.

La nouvelle région culturelle a pour objectif de soutenir toutes les personnes qui vivent et dépendent de la culture : non seulement les artistes, les collaborateurs des institutions et des manifestations culturelles, mais aussi les artisans, commerçants et métiers bénéficiant des retombées des activités déployées.

En adhérant, les communes pourront influer sur l’offre et le développement des infrastructures, tout en permettant à leurs habitants d’avoir accès à la culture à un prix abordable. Elles pourront aussi soutenir davantage les créateurs du crû.

Pour faire partie de la région culturelle, les communes doivent notamment adhérer au socle de base fixé à 5 francs par habitant et par année. La consultation est ouverte jusqu’au 31 juillet.