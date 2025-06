La qualité de l’air s’est améliorée à Genève en 2024

Keystone-SDA

Comparée aux années précédentes, la qualité de l'air a connu une amélioration significative en 2024 à Genève. Les concentrations annuelles de particules fines et de dioxyde d'azote ont été les plus faibles jamais relevées, indique le département du territoire (DT) mardi, dans un communiqué.

(Keystone-ATS) L’ozone est le seul polluant à ne pas avoir satisfait aux exigences légales en matière de qualité de l’air l’année dernière. Ce gaz se forme durant les longues journées ensoleillées. Ses concentrations sont excessives depuis des années à Genève quand arrivent les beaux jours.

Même si 2024 ne déroge pas à la règle, le nombre de dépassements des seuils légaux mesuré l’année dernière pour l’ozone « est significativement inférieur à ceux qui ont été enregistrés en 2023 ou en 2022 et se place parmi les plus bas relevés depuis 1990 », note le DT. Un recul qui est dû à un printemps et à un été peu ensoleillés.

L’évolution favorable de la qualité de l’air ne permet pas d’écarter le risque de pic de pollution, tributaire d’un épisode météorologique défavorable, souligne le DT. Durant la saison estivale, l’ozone peut ainsi présenter des concentrations excessives qui pourraient conduire à l’activation du dispositif « Stick’AIR ».