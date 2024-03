La restauration du manège du château de Mathod récompensée

(Keystone-ATS) La Distinction vaudoise de Patrimoine suisse revient cette année à la restauration du manège du château de Mathod. Le projet a été désigné pour concilier “de manière optimale les objectifs de protection du climat et de préservation du patrimoine”.

Créé en 2007, ce prix honorifique est décerné tous les deux ans. Il récompense les propriétaires, communes ou associations “particulièrement méritants en termes de conservation et de valorisation du patrimoine”, rappelle vendredi la section vaudoise de Patrimoine suisse.

Le manège du château de Mathod a été construit vers 1772. Après avoir été délaissé durant plusieurs années, et même échappé à la destruction après deux incendies, il a été classé comme Monument historique d’importance nationale en 1975.

Le défi était de reconvertir “cet important volume aux percements rares sans le dénaturer”, poursuit le communiqué. La famille Hernan-Rivier et le bureau Dolci Architectes à Yverdon proposent ainsi l’aménagement d’un appartement et de chambres d’hôtes.

“Pertinence, finesse et réversibilité”

La section vaudoise de Patrimoine suisse dit avoir “particulièrement apprécié la pertinence, la finesse et la réversibilité de l’intervention, de même que la juste adéquation des moyens mis en oeuvre”. Elle salue aussi “une approche différenciée de la substance bâtie et une combinaison de stratégies constructives – boîtes dans la boîte, isolations classiques, espaces non isolés”. Le projet atteint ainsi des objectifs de conservation patrimoniale, d’efficacité énergétique et de grande qualité architecturale.

Deux autres projets ont été nominés au deuxième rang ex aequo: la transformation d’un chalet du 19e siècle dans la vallée des Ormonts et la restauration des anciens ateliers de reliure Mayer & Soutter à Renens.

Ces dernières années, le premier prix est notamment revenu aux restaurations du Château de l’Aile et de la Salle del Castillo à Vevey (2018), de la Fondation du Bois de Chênes (2020) et au Chemin de fer-Musée Blonay–Chamby (2022).