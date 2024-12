La Roumanie et la Bulgarie vont rejoindre l’espace Schengen

Les pays de l'Union européenne (UE) ont donné jeudi leur accord à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace de libre circulation Schengen à partir du 1er janvier. Les contrôles aux frontières avec les autres Etats Schengen seront ainsi supprimés.

(Keystone-ATS) La levée des contrôles aux frontières terrestres avec ces deux pays est « un moment historique », a estimé le ministre de l’Intérieur hongrois Sandor Pinter, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’UE.

« Il s’agit d’une décision historique », concrétisant « un objectif clé » de Bucarest et Sofia « depuis leur entrée dans l’Union européenne » en 2007, ont abondé les deux ministères des affaires étrangères dans un communiqué commun.

La Roumanie et la Bulgarie sont déjà membres d' »Air Schengen » depuis fin mars, ce qui signifie qu’il n’y a pas de contrôles aux frontières aériennes ou maritimes. Les contrôles aux frontières terrestres entre la Roumanie et la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie ainsi que la Bulgarie et la Grèce sont désormais supprimés.

L’accord permet aux quelque 420 millions de personnes des 25 Etats membres de l’UE faisant partie de Schengen, ainsi qu’à la Suisse, à la Norvège, à l’Islande et au Liechtenstein, de voyager librement entre les Etats membres sans subir de contrôles aux frontières.

En tant que membre de Schengen, la Suisse peut participer au Conseil de l’UE, mais ne peut pas voter. La Confédération est représentée par le conseiller fédéral Beat Jans.