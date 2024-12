La Russie a lancé 70 missiles sur l’Ukraine: attaque « inhumaine »

Keystone-SDA

La Russie a lancé mercredi matin plus de 70 missiles et plus de 100 drones explosifs sur l'Ukraine avec son système énergétique pour cible, a déclaré Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien dénonce une attaque "inhumaine" le jour de Noël.

(Keystone-ATS) « Aujourd’hui Poutine a consciemment choisi Noël pour son attaque. Qu’est-ce qui peut être plus inhumain? » a lancé M. Zelensky sur Telegram. « Plus de 50 missiles » et une partie de drones ont pu être abattus mais certaines frappes ont entraîné des coupures du courant dans certaines régions, a-t-il ajouté.

L’attaque a fait au moins un mort et au moins six blessés, ont indiqué les autorités.

Espace aérien moldave et roumain

Un missile russe visant l’Ukraine a traversé l’espace aérien moldave et roumain lors d’une attaque massive de Moscou contre son voisin ukrainien mercredi matin, a affirmé le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

« Un missile russe est passé par les espaces aériens moldave et roumain, ce qui rappelle que la Russie ne menace pas seulement l’Ukraine », a lancé M. Sybiga sur le réseau social X.

Depuis le début de son invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement le réseau électrique de son voisin plongeant dans le noir et dans le froid des centaines de milliers, voire des millions de personnes, souvent par des températures hivernales.

Le groupe DTEK, principal fournisseur privé d’énergie du pays, a déclaré mercredi que ses centrales thermiques avaient été visées par cette nouvelle attaque, signalant de « graves dommages » pour leur équipement.