La Suisse décoiffée et réchauffée par le foehn

4 minutes

(Keystone-ATS) Le week-end pascal est marqué par des phénomènes météorologiques intenses. De fortes rafales de foehn accompagnées de températures très douces ont provoqué des dégâts et perturbations notamment en Suisse romande, avant l’arrivée de la neige prévue dès 1200 à 1600 m.

Dans une contribution parue samedi dans les journaux de Tamedia outre-Sarine, le météorologue alémanique Jörg Kachelmann a qualifié de “foehn de la décennie” la tempête qui a balayé une bonne partie de la Suisse Vendredi saint. Des pointes à 200 km/h ont été mesurées au Lauberhorn (BE), à 198 km/h au Klingenstock (SZ ) ou encore 191 km/h au-dessus d’Andermatt (UR) et 130 km/h aux Diablerets (VD).

Le foehn a soufflé jusqu’au-delà de la frontière nord du pays, pénétrant dans le sud de l’Allemagne et amenant des températures exceptionnelles, proches des 22 degrés. Il a par exemple fait 21 degrés vendredi à 21h à Lucerne et 16 à Schaffhouse vers minuit. La douceur était très inhabituelle dans l’Arc lémanique aussi.

Le vent venu du sud a charrié des quantités très élevées de poussières de sable du Sahara. SRF Meteo a calculé que 180’000 tonnes de sable du désert – plus du double que lors de précédents épisodes du même type – avaient survolé la Suisse, faisant apparaître en certains endroits une brume orangée ou jaunâtre.

La Vaudaire chahute le “Simplon”

Le vent a aussi donné du fil à retordre aux secouristes du Léman et à la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) en particulier. Le “Simplon”, un bateau historique de la compagnie qui était amarré à Cully (VD), a été violemment malmené vendredi par les vagues du lac déchaînées par les rafales de la Vaudaire, un vent du Léman.

Le bateau a dû être acheminé et mis en sécurité samedi au chantier naval d’Ouchy à Lausanne, au prix de gros efforts. Les dégâts sont importants.

Le vapeur centenaire a enduré “une grosse voie d’eau à l’arrière”, qui a nécessité des opérations de pompage, a indiqué le directeur de la CGN Pierre Imhof. La salle des machines a aussi été touchée, ainsi qu’une partie de la coque.

Bateau à vapeur le plus imposant de la flotte de la CGN, le “Simplon” voit sa saison estivale compromise, du moins son début.

Val d’Anniviers isolé

Le Valais a aussi été touché samedi par un glissement de terrain entre Vercorin et Vissoie, qui a temporairement coupé la dernière voie d’accès au Val d’Anniviers depuis la plaine. Il n’y a pas eu de blessé. Après une analyse sur place, les services de la voirie ont pu déblayer et sécuriser la zone. La route devait rouvrir à 18h30.

L’autre accès depuis la plaine, via la route cantonale entre Sierre et Vissoie, était déjà fermé depuis le week-end précédent en raison de chutes de pierres.

En outre, le tronçon ferroviaire de la Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) entre Viège et Zermatt (VS) a aussi été interrompu samedi en raison d’un important risque de chutes de pierres. Des bus de remplacement ont été mis en place. Le trafic a pu reprendre normalement dès 17h00.

Enfin, la route cantonale entre Viège et les stations de la vallée de Saas (VS) a été provisoirement fermée samedi en raison du fort risque d’avalanche. La mesure est en vigueur jusqu’à dimanche midi, date à laquelle les autorités referont le point.

Encore des turbulences prévues

Les météorologues prévoyaient encore des turbulences samedi et dimanche, avec de nouvelles rafales importantes en montagne et des températures à nouveau plus fraîches et des précipitations en soirée et durant toute la nuit. De la neige (entre 15 et 60 cm selon les endroits) est attendue au-dessus de 2000 m dans les Alpes valaisannes.

Pour dimanche, MétéoSuisse prévoit que la limite pluie-neige s’abaissera de 1800 à 1200 m. Un foehn fort à tempétueux soufflera encore en Valais. Lundi, il faut s’attendre à des alternances entre soleil et averses, y compris de la neige en assez basse altitude.