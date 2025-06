La Suisse gagne trois rangs dans l’indice du WEF sur l’égalité

Keystone-SDA

La Suisse gagne cette année trois rangs pour devenir 17e dans l'indice du Forum économique mondial (WEF) sur l'égalité entre les hommes et les femmes. L'organisation a salué à Genève l'avancée la plus rapide vers la parité dans le monde depuis la pandémie de Covid-19.

(Keystone-ATS) Dans le rapport publié jeudi, la Suisse n’est pas encore revenue à la 10e place qu’elle occupait en 2021. En Europe, elle s’établit au 12e rang.

L’indice reste mené par l’Islande, devant la Finlande et la Norvège. L’année dernière, le WEF déplorait des avancées pas suffisamment rapides. Cette année, le ton est moins à la déception, même s’il faudra toujours, au rythme actuel, 123 ans pour atteindre la parité.

L’amélioration la plus significative depuis la pandémie a été atteinte et le décalage entre hommes et femmes a été comblé à 68,8%. Elle est attribuée à des avancées en termes d’émancipation politique et de participation économique.

Les femmes constituent 41,2% des forces de travail. Mais elles ne sont toujours représentées que dans moins de 30% des cas parmi les hauts dirigeants.