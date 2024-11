La Ville de Genève lance une campagne sur l’utilisation des écrans

Keystone-SDA

La Ville de Genève lance en partenariat avec la Fondation Action Innocence une campagne sur l'utilisation des écrans dans la vie quotidienne. Elle est destinée aux parents, aux enfants et aux professionnels.

(Keystone-ATS) Alors que les écrans envahissent notre quotidien, le département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) veut traiter cette question dans tous les services et auprès de différents publics, a indiqué mardi devant les médias la maire de la Ville de Genève Christina Kitsos, en charge du DCSS. « Ecrans, parlons-en! » – le titre de cette campagne – est volontairement ouvert, a-t-elle précisé.

L’objectif est triple: aider les parents démunis face à leurs enfants, répondre aux enfants qui disent que les adultes sont constamment rivés à leurs smartphones et soutenir les professionnels de l’enfance et de la jeunesse face à ces évolutions. Un guide pour les parents a été édité en douze langues par la Fondation Action Innocence. Il sera disponible dans 100 lieux et sur Internet.