La Ville de Lausanne active la veille de son plan canicule 2025

Keystone-SDA

Lausanne a réactivé jeudi la veille de son plan canicule. Jusqu'au 15 septembre, l'opération, menée par la Ville depuis 2010 sur mandat cantonal, prévoit des visites auprès des 65 ans et plus afin de prévenir les atteintes à la santé en cas de chaleur accablante et prolongée.

1 minute

(Keystone-ATS) Le dispositif s’adresse plus particulièrement aux personnes seules, non suivies par un centre médico-social (CMS), ainsi que celles souffrant d’une affection chronique, écrit la Municipalité dans un communiqué.

Les personnes concernées, ou un membre de leur famille, peuvent contacter le numéro gratuit 0800 808 808, en service durant les jours de semaine. Lors de leur appel, leur demande sera enregistrée et elles pourront bénéficier d’une visite à domicile en cas de vague de chaleur.

Les visiteuses et visiteurs seront clairement identifiables par un badge. La Municipalité précise que le numéro est exclusivement réservé aux habitants de la capitale vaudoise.