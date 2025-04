La Ville de Morges adopte une nouvelle politique sportive

La Ville de Morges a présenté mardi sa nouvelle politique sportive. Elle intègre désormais l'activité physique au sens large, tout en étant plus inclusive, transversale et durable. La Ville ambitionne de créer un environnement dynamique en facilitant l'accès à la pratique pour tous, en développant des partenariats stratégiques et en dynamisant ses infrastructures.

(Keystone-ATS) « A travers sa nouvelle politique de l’activité physique et du sport, la Ville de Morges s’engage à promouvoir le bien-être, la santé et l’épanouissement de la population dans son ensemble. Dans une société où la sédentarité est devenue un enjeu de santé publique, cette démarche vise à faire de Morges une ville propice au mouvement », écrit la Ville mardi dans un communiqué.

Son plan directeur Horizon 2040 s’articule autour de six objectifs stratégiques: accessibilité à la pratique, encouragement du mouvement dans l’espace public, développement et rénovation des infrastructures sportives, soutien au milieu associatif, développement de partenariats et rayonnement de la ville de Morges.

De ce plan directeur découle un plan d’actions pour 2025-2030, avec des mesures concrètes, telles que l’intention de construire une piscine couverte sur le site de Prairie-Nord, l’ajout de nouvelles salles omnisport dans les complexes scolaires, l’animation d’infrastructures en libre accès ou encore la révision des règlements de subventionnement.

Création d’un nouveau poste

En parallèle de la révision de sa politique sportive, et afin de renforcer le lien entre activité physique et santé, la Ville de Morges a conclu un partenariat avec l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), indique-t-elle aussi. « Cette collaboration vise à dépasser le simple parcours de soins pour mettre en place un véritable parcours de santé, intégrant la promotion de l’activité physique comme un levier essentiel de bien-être et de prévention ».

« Première au niveau communal, ce partenariat permettra de développer des actions conjointes pour sensibiliser la population aux bienfaits du mouvement, structurer une offre adaptée aux besoins de toute la population et favoriser l’émergence de projets innovants », ajoute-t-elle.

Afin de mettre en oeuvre les actions définies et atteindre les objectifs fixés, la Municipalité a décidé de soumettre au Conseil communal la création d’un poste de chargé de projet Activités physiques et sport populaire.