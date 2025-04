Lac-Noir: les travaux de la salle de sport triple ont commencé

Keystone-SDA

Les travaux de construction de la nouvelle salle de sport triple du Lac-Noir (FR) ont commencé avec la pose de la première pierre mercredi matin. La nouvelle infrastructure devrait être mise en service fin 2026.

(Keystone-ATS) Ce projet représente un pas en avant décisif pour le Campus Schwarzsee/Lac-Noir, indique la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement, mercredi dans un communiqué. La cérémonie de pose de la première pierre a marqué le lancement officiel d’un projet dont les premières réflexions ont été menées en 2013.

En 2019, un concours de prestation globale (étude et réalisation) a été lancé. Le projet retenu s’est démarqué par sa capacité à conjuguer innovation, durabilité et intégration paysagère. Bâti en bois suisse, « ce bâtiment témoigne de l’engagement du canton en faveur de constructions respectueuses de l’environnement et adaptées aux standards de qualité actuels », relève le communiqué.

La future halle, d’une surface au plancher de 2500 m2, comprendra trois salles de sport séparables, une coursive adaptée à l’accueil d’événements ainsi qu’une toiture entièrement équipée de panneaux solaires, lui offrant une autonomie énergétique partielle.

Le Campus Schwarzsee/Lac-Noir accueille de nombreux camps sportifs, de séjours de formation et de loisirs, ce qui représente chaque année des milliers de nuitées. En ce sens, la halle triple répond à un besoin en termes d’infrastructures couvertes qualifié d’urgent.

La construction de la nouvelle salle triple est devisée à 15,21 millions de francs. L’enveloppe globale des travaux prévus sur le site, d’un montant de 27,3 millions de francs, comprend aussi la rénovation des bâtiments existants et l’aménagement d’un terrain de sport supplémentaire. Le budget alloué à la salle triple s’inscrit dans le cadre du financement global consacré au développement du campus.

A l’automne 2016, le Grand Conseil fribourgeois avait voté un crédit de base de 7,69 millions pour la halle triple. Il a été complété par un crédit additionnel de 1,3 million en novembre 2023.