Lausanne: une semaine pour célébrer l’accueil parascolaire

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne met à l'honneur l'accueil parascolaire, ses structures ainsi que son nouveau concept d'accueil durant la semaine du 2 au 6 juin. Un programme d'activités conçu par les enfants et les équipes éducatives, accompagné de temps de réflexion, va offrir de nombreuses occasions de valoriser le travail mené au sein de ces structures.

2 minutes

(Keystone-ATS) « L’objectif de cette semaine est de mettre en avant l’évolution spectaculaire de l’accueil parascolaire, aujourd’hui bien loin d’une simple solution de garde ou de repas de midi. Ces structures jouent un rôle essentiel dans le développement et le bien-être des enfants », écrit la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Cette évolution sera illustrée tout au long de la semaine à travers un programme conçu par les enfants et les équipes éducatives, mêlant expositions, spectacles, projections, jeux, repas partagés et un tournoi de football féminin inter-APEMS.

Colloque romand et état des lieux

La semaine s’ouvrira lundi prochain avec une soirée festive pour le coeur et l’esprit, dont une conférence du pédagogue et chercheur en sciences de l’éducation Philippe Meirieu, intitulée « Il faut toute une ville pour éduquer un enfant ». Cette soirée est gratuite et ouverte au grand public, mais sur réservation.

Mardi 3 juin, la Ville présentera officiellement son nouveau concept d’accueil parascolaire, en présence des équipes éducatives et du municipal lausannois en charge des écoles David Payot. Cette rencontre, placée sous le parrainage de Philippe Meirieu, comprendra également une conférence sur les missions éducatives du parascolaire aujourd’hui.

En point d’orgue le vendredi 6 juin, un colloque romand coorganisé avec Pro Enfance permettra de présenter un état des lieux de l’accueil parascolaire en Suisse romande et de dessiner l’avenir et la place de ces lieux à mission socio-éducative dans la société.