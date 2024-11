Le bitcoin tout proche des 100’000 dollars

Keystone-SDA

Toujours propulsé par la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, le bitcoin semblait bien parti vendredi pour terminer la semaine au-delà de la barre des 100'000 dollars l'unité. Vers 11h00, la plus la devise numérique valait 98'945 dollars.

(Keystone-ATS) Tout au long de sa campagne, Donald Trump a exprimé son soutien aux crypto-monnaies, s’engageant à faire des Etats-Unis la « capitale mondiale des crypto-monnaies », relève John Plassard de Mirabaud Banque, dans un commentaire. Jamais avare en promesses, le candidat républicain a aussi souhaité constituer un stock national de bitcoins. Dans le sillage de l’élection, les ETF Bitcoin basés aux Etats-Unis ont attiré plus de 4 milliards de dollars de flux entrants, ajoute l’expert.

Le bitcoin profitait aussi largement de l’annonce jeudi de la démission avec effet au 20 janvier, soit le jour de l’investiture présidentielle de Donald Trump, du président de l’Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC), Gary Gensler. Dans les minutes qui ont suivi, la devise numérique reine a établi un nouveau record absolu à 99,022,69 dollars l’unité, proche du seuil symbolique des 100’000 dollars.

Le président élu avait dit durant la campagne électorale vouloir écarter M. Gensler, considéré dans le milieu comme l’ennemi juré des cryptomonnaies, dès son arrivée au pouvoir. En l’absence d’un cadre législatif clair, M. Gensler, un ancien banquier, avait choisi une approche répressive des devises numériques, qu’il entendait réglementer comme des titres financiers classiques.

Sur cette base juridique contestée, la SEC a assigné en justice trois des plus grosses plateformes d’échanges, Binance, Coinbase et Kraken, ainsi qu’une série de plus petites entreprises.

Jeudi également, un tribunal fédéral de Fort Worth, dans l’Etat du Texas, a retoqué un nouveau point de règlement introduit par la SEC qui revenait à élargir la définition de courtier aux plateformes de cryptomonnaies, infligeant un nouveau revers au régulateur. Le gendarme américain des marchés a déjà essuyé plusieurs revers judiciaires, qui l’ont poussé à autoriser la mise sur le marché, en début d’année, de nouveaux produits de placement, appelés ETF (exchange traded fund), qui permettent de profiter des fluctuations du bitcoin sans en acheter directement.

La volonté de Donald Trump de se défaire de lui avant la fin de son mandat avait occasionné un débat entre juristes et universitaires en l’absence de jurisprudence établie. De l’avis général, le futur président américain aurait pu désigner un nouveau président de la SEC mais n’aurait pas pu forcer Gary Gensler à quitter le conseil du régulateur, dont il est l’un des cinq membres.

Nommé par le président Joe Biden, le sexagénaire ne devait théoriquement achever son mandat de cinq ans au conseil de la SEC qu’en avril 2026.

Terrain d’innovation, le monde des cryptomonnaies et de la « blockchain », technologie sur laquelle sont construites les monnaies numériques, représente aussi un espace propice aux arnaques et escroqueries, car peu régulé et garantissant une forme d’anonymat. Il a notamment été le théâtre du plus important scandale financier depuis la chute de Bernard Madoff, à savoir l’implosion de FTX, fin 2022, à l’époque deuxième plus grosse plateforme d’échanges de cryptomonnaies.

Son patron, Sam Bankman-Fried, a été condamné, en mars, à 25 ans de prison pour fraude et association de malfaiteurs. Quant à celui de Binance, première plateforme mondiale, il a plaidé coupable d’infraction à la législation américaine sur le blanchiment en novembre 2023. Dans le cadre d’un accord avec le gouvernement américain, il a accepté de démissionner. Changpeng Zhao a été condamné à quatre mois de prison ferme en avril et a été libéré en septembre.