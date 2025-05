Le bureau de médiation administrative a enfin son responsable

Keystone-SDA

A Genève, le poste de responsable du bureau de médiation administrative (BMA) sera repourvu dès le 1er juin, après six mois de vacance. Le Grand Conseil a élu vendredi après-midi le seul candidat en lice, Pierre-Emmanuel Fehr.

1 minute

(Keystone-ATS) Le dernier médiateur administratif Edouard Sabot, seul candidat en lice en janvier dernier, n’avait pas obtenu assez de voix pour être réélu, et le Bureau du Grand Conseil avait dû lancer un nouveau processus d’élection. Les demandes de médiation n’ont pas été traitées depuis la fin de son mandat, fin novembre. Le nouveau médiateur sera en fonction du 1er juin prochain au 30 novembre 2028.

Le BMA est une entité indépendante dont le but et de régler les différends entre l’administration et les administrés. En 2023, il a été sollicité à 415 reprises, incluant 183 demandes de médiation et 232 orientations et demandes d’information.

Le BMA a fait l’objet de plusieurs débats au Grand Conseil ces dernières années. Des députés lui reprochaient de proposer du « conseil social » en s’écartant des objectifs légaux. Il avait fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes en juin 2023, qui avait recommandé de redéfinir clairement ses missions.