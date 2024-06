Le chef de l’OIT veut davantage de pouvoir d’achat des travailleurs

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le patron de l’OIT Gilbert Houngbo souhaite que l’amélioration sur le front de l’inflation puisse “soulager le pouvoir d’achat des travailleurs”. Lundi au début de la Conférence internationale du travail à Genève, il s’est dit inquiet des tensions politiques.

“Le pouvoir d’achat a été fortement atteint par ces poussées inflationnistes”, a affirmé le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) devant les milliers de participants des Etats, des patrons et des syndicats. Or, l’économie est désormais stable et l’inflation, elle, a diminué.

M. Houngbo a mentionné à la fois des “avancées positives” pour les travailleurs depuis un an, mais aussi des “défis” qui se succèdent dans les différents pays. Les conflits se sont intensifiés, a-t-il encore dit.

Le directeur général estime aussi que l’intelligence artificielle (IA) ne devrait pas largement supprimer mais modifier les emplois. Ces technologies vont constituer “une alternative plutôt qu’une menace”, à condition d’investir pour préparer le monde du travail, insiste-t-il.