Le chef de l’OMS exhorte Israël à avoir « pitié » de Gaza

Keystone-SDA

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a exhorté jeudi Israël à avoir "pitié" de Gaza et à mettre fin à la guerre et à la "destruction systématique" du système de santé du territoire palestinien.

(Keystone-ATS) Dans une allocution à Genève à l’occasion de l’Assemblée mondiale de la Santé, le chef de l’OMS a déclaré que la guerre ne servirait en rien à apporter une solution durable au conflit.

« Un appel en faveur de la paix est en réalité dans le meilleur intérêt d’Israël lui-même. Je sens que la guerre nuit à Israël lui-même et qu’elle n’apportera pas de solution durable », a déclaré M. Tedros, 60 ans.

« Je vous demande de faire preuve de pitié. Ce serait bon pour vous (Israël, ndlr) et bon pour les Palestiniens. Ce serait bon pour l’humanité. »

Après plus de deux mois et demi de blocus total de ce territoire dévasté par la guerre entre le Hamas et Israël, quelque 90 camions y ont livré mercredi de l’aide humanitaire, selon l’ONU.

« Il est injuste de faire de la nourriture une arme. Il est vraiment injuste de faire du matériel médical une arme », a lancé le patron de l’OMS jeudi.

Quelque 2,1 millions de personnes à Gaza se trouvent « en danger de mort imminente », d’après le directeur chargé des urgences sanitaires pour l’OMS, Michael Ryan.

« Nous devons mettre fin à la famine, nous devons libérer tous les otages (enlevés le 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas, ndlr) et nous devons réapprovisionner et remettre le système de santé sur pied », a-t-il appelé.

« Au moins 94% de tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont endommagés ou détruits », décrit un communiqué de l’agence onusienne, et le nord du territoire est privé de « presque toutes » ses infrastructures sanitaires.

« La destruction est systématique. Les hôpitaux sont remis en état et réapprovisionnés, pour être à nouveau exposés aux hostilités ou attaqués. Ce cycle destructeur doit cesser. »

L’attaque sans précédent du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles. Sur 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont 20 vivantes « avec certitude » selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 53’762 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.