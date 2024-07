Le cinéaste Benoît Jacquot mis en examen pour viols

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le cinéaste Benoît Jacquot a été mis en examen mercredi pour viols sur les actrices Julia Roy, en 2013, et Isild Le Besco, entre 1998 et 2000. Il a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l’AFP.

A l’issue de deux jours de garde à vue, le septuagénaire a également été mis en examen pour violences volontaires et agression sexuelle sur Julia Roy. La juge d’instruction l’a aussi placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour viols conjugaux sur Julia Roy en 2007 et sur Isild le Besco entre 2014 et 2018.