Le commerce de détail en Suisse a le vent en poupe en juillet

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les revenus des détaillants suisses ont augmenté de 1,5% en termes nominaux au mois de juillet, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi. En termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, ils ont progressé de 2,7%.

Hors revenus provenant des stations-service, les chiffres d’affaires du commerce de détail ont progressé de 1,6% en termes nominaux en juillet 2024 par rapport à juillet 2023 et de 2,9% en termes réels, selon le communiqué.

En parallèle, les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 2,4% en termes nominaux (+2,3% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont progressé de 0,8% en termes nominaux (+3,1% en termes réels).

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d’affaires du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont augmenté en juillet 2024 de 2,1% en termes nominaux par rapport au mois précédent (+1,6% en termes réels).

Dans le même temps, les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 3% en termes nominaux (+2,2% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont progressé de 1,3% en termes nominaux (+1,4% en termes réels).