Le Conseil des Etats veut 35 millions pour la presse régionale

Keystone-SDA

Près de trois ans après le rejet par le peuple du train de mesures en faveur des médias, la presse régionale peut souffler. Par 37 voix contre 6, le Conseil des Etats a avalisé jeudi une aide financière supplémentaire de 35 millions de francs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Tous les sénateurs ont déploré la situation actuelle de la presse, les annonces de coupes s’étant multipliées ces derniers mois. Le soutien financier de la presse écrite est nécessaire pour donner à cette dernière le temps requis pour passer au numérique, a rappelé Marianne Maret (C/VS) au nom de la commission.

Le projet, issu d’une initiative parlementaire de Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR), cible les petits médias locaux. Il comprend une aide supplémentaire de 45 millions de francs aux 50 millions versés chaque année par la Confédération pour l’aide indirecte à la presse.

Le Conseil national veut augmenter la contribution annuelle allouée à la presse régionale de 30 millions actuellement à 45 millions. Et 30 millions doivent être débloqués pour la distribution matinale de journaux locaux et régionaux en abonnement. Les députés ont toutefois supprimé l’aide de 20 milllions pour la presse associative, déjà inscrite dans la loi.

Presse associative préservée

Le Conseil des Etats a revu la copie du National. Le montant de l’aide supplémentaire est réduit à 35 millions.

Par 27 voix contre 15, les sénateurs veulent allouer 40 millions par an à la presse régionale et locale. Cela représente 10 millions de plus qu’actuellement, mais 5 millions de moins que ce que propose le Conseil national.

Par 29 voix contre 16 et contrairement au National, les sénateurs ont maintenu l’aide à la presse associative à 20 millions. L’UDC a été soutenue par la gauche et quelques centristes.

Les contributions annuelles pour la distribution matinale, nouvellement proposées dans le cadre du projet, devraient être réduites de 5 millions pour un total de 25 millions de francs. La décision est tombée par 31 voix contre 14.

Limitée à sept ans

L’aide est, selon le texte, limitée à sept ans et il est attendu des médias qu’ils profitent de ce délai pour investir dans un nouveau modèle d’affaires. La modification de loi évite l’écueil d’un soutien direct de l’Etat aux médias, principale critique qui avait coulé le paquet de mesures en 2022.

Le dossier retourne au Conseil national.