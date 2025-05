Le Conseil fédéral favorable à une aide aux médias en ligne

Keystone-SDA

Les médias en ligne doivent être soutenus, indépendamment du canal de diffusion et du modèle d'affaires. Sans donner de détails, le Conseil fédéral accepte une motion en ce sens de la conseillère nationale Barbara Schaffner (PVL/ZH), dans une réponse publiée mercredi.

3 minutes

(Keystone-ATS) En décembre dernier, le Conseil des Etats a enterré une motion de commission de teneur identique, que le National avait acceptée. Le Conseil fédéral s’était aussi positionné contre le texte, demandant d’attendre d’abord la fin des débats sur l’aide à la presse régionale et locale.

Comme le Parlement a bouclé ce dossier en mars, Mme Schaffner, soutenue par près de 20 parlementaires de son parti, du PS, des Vert-e-s et du Centre, revient à la charge. Il est temps de lancer des mesures à moyen terme pour aider les éditeurs à relever les défis de demain, argumente-t-elle dans son texte. Le Conseil fédéral approuve.

Diverses conditions

De durée limitée dans un premier temps, le soutien doit inciter les médias suisses en ligne à créer des contenus journalistiques et renforcer la diversité des titres et de l’offre, en particulier au niveau régional, demande la Zurichoise. Elle suggère diverses conditions à cette aide.

Celle-ci ne doit pas dépendre du contenu du média ni de ses articles pris isolément, mais elle doit être calculée en fonction des postes de journalistes dans ce média. Elle doit en outre être calibrée de façon dégressive, de sorte que les petits médias, surtout les titres régionaux, reçoivent proportionnellement davantage que les grands.

Ensuite, l’offre ne doit recevoir aucune autre subvention et s’adresser principalement à un public suisse. Elle doit être mise à jour en continu, se distinguer clairement des publicités et être constituée en majeure partie d’informations d’intérêt général produites par le média lui-même et portant sur des sujets politiques, économiques ou sociaux.

La motionnaire exige encore que l’organisation responsable de l’offre et les journalistes travaillent suivant les règles reconnues dans la branche. A moyen terme, le financement doit être compensé par la réduction ou la suppression de l’aide indirecte à la presse.

Mesure critiquée

Le Parlement doit bientôt se pencher sur un projet visant à augmenter la quote-part de la redevance pour les radios et TV locales, ainsi qu’à soutenir les institutions de formation et de formation continue, les agences de presse comme Keystone-ATS et les organismes d’autorégulation de la branche, soit le Conseil suisse de la presse.

En ce qui concerne les mesures d’aide générales, la référence aux médias électroniques a été supprimée, ayant été critiquée lors de la consultation. Un soutien aux médias électroniques faisait aussi partie du train de mesures en faveur des médias, rejeté par le peuple en 2022.