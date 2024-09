Le début des vacances cause un bouchon de 10 km devant le Gothard

(Keystone-ATS) Avec le début des vacances scolaires dans de nombreux cantons, un long bouchon s’est formé samedi matin devant le portail nord du tunnel routier du Gothard. Au maximum de la journée, vers midi, une file de véhicules de 10 kilomètres était mesurée.

Le temps de trajet s’en est trouvé prolongé d’une heure quarante, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X, anciennement Twitter. L’embouteillage s’est progressivement réduit au cours de l’après-midi, n’atteignant plus que 2 km à 15h30, la circulation retrouvant une certaine fluidité vers 17h00.

Dans l’autre sens, le TCS a mesuré jusqu’à 5 km, soit un peu moins d’une heure d’attente, en début d’après-midi. La file de véhicules s’est, côté tessinois aussi, progressivement réduite, mais plus lentement. A 17h30, les automobilistes devaient encore compter avec près d’une demi-heure de patience au portail sud.

Les vacances d’automne ont débuté dans pas moins de dix cantons, dont Lucerne, Argovie et les deux Bâles. A partir du week-end prochain, huit autres cantons seront eux aussi en vacances. Il faudra donc de nouveau s’attendre à des embouteillages de part et d’autre du tunnel long de plus de 17 km.