Le DDPS compte se passer des jets de la Patrouille Suisse fin 2027

(Keystone-ATS) Le Département fédéral de la défense (DDPS) veut mettre un terme à l’exploitation des avions F5 Tiger à la fin 2027. Les jets feraient ainsi défaut à la Patrouille Suisse, a déclaré le commandant des Forces aériennes Peter Merz à la radio SRF.

“L’intention du DDPS est de mettre fin à l’exploitation des F5 à la fin 2027”, a déclaré Merz, divisionnaire et commandant des Forces aériennes suisses, vendredi dans l’émission “Heute Morgen” de la SRF. En raison de la situation financière actuelle, l’armée concentre principalement ses dépenses sur de nouveaux systèmes.

Cela signifie la fin de la Patrouille Suisse, sous sa forme actuelle. L’escadrille de voltige “ne pourra plus voler en avion à réaction si le Tiger n’est plus là”, a déclaré Merz.

La forme que prendraient les futurs shows aériens n’est pas encore claire, a-t-il ajouté. Viola Amherd, cheffe du DDPS, mène des discussions dans ce sens avec les commissions de sécurité, a indiqué le commandant. Une variante possible serait l’engagement de l’équipe de PC-7 déjà existante sur des avions à hélices.

Enfin, la décision de laisser les Tiger F5 au sol revient au Parlement. Des voix critiques se sont déjà élevées, comme l’a montré le reportage de la radio SRF.

Acquis dans les années 70

En 2018 déjà, le Conseil fédéral avait proposé au Parlement de mettre hors-service la moitié des 53 F5-Tiger existants à l’époque. Les 26 avions restants ont continué à être utilisés pour décharger les F/A-18 Hornet de tâches annexes ainsi que pour la Patrouille Suisse.

Les avions de combat Tiger, d’une longueur de près de 15 mètres et d’une envergure de plus de huit mètres, qui peuvent atteindre une vitesse de 1700 km/h, sont en service en Suisse depuis 1978. Leur production a été arrêtée en 1989 après la livraison du 3806e avion, après plus de 30 ans.