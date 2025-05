Le Festival du Livre à Collonge sous le signe de l’espoir

Keystone-SDA

La 4e édition du Festival du Livre à Collonge (LàC) aura lieu les 14 et 15 juin avec une programmation placée sous le signe de l'espoir. Une centaine d'auteurs francophones sont attendus à la ferme de Saint-Maurice, dont le Français David Foenkinos qui sera l'invité d'honneur de la manifestation.

(Keystone-ATS) Des rencontres, des dédicaces, des conférences et des ateliers d’écriture sont au programme de ce festival qui prend de l’ampleur. L’édition précédente avait attiré plus de 5000 visiteurs dans le cadre unique de la Ferme de Saint-Maurice, au coeur des vignes et face au lac.

Cette quatrième édition propose deux scènes de conférences pour une cinquantaine d’événements. Kamel Daoud, lauréat du Goncourt 2024 conversera en public avec Pierre Assouline, président du LàC. L’ex-président de la Confédération Jospeh Deiss sera sur scène avec l’artiste Guila Clara Kessous pour s’interroger sur la paix et l’espoir.

Fidèle du LàC depuis ses débuts en 2021, Metin Arditi évoquera avec l’écrivaine Nathalie Azoulai les identités multiples. Le polar sera aussi à l’honneur avec Nicolas Feuz et Marc Voltenauer, le duo romand qui a signé un roman policier à quatre mains. L’astronaute Claude Nicollier, qui a cosigné un ouvrage sur son destin, sera aussi de la partie.

Jeune public

Cette quatrième édition fait aussi la part belle à la jeunesse en lui dédiant deux nouveaux espaces. Les enfants de 3 à 14 ans pourront assister à des dédicaces adaptées. Des rencontres sont prévues avec leurs personnages préférés comme Petzi, T’Choupi, Maëlys et Lucien, Nelson, Spotty ou le Petit Nicolas. Des ateliers seront aussi proposés au jeune public.

Gratuite, la manifestation aura lieu le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00. Des stands de nourriture seront installés dans le parc. A noter encore que plusieurs prix littéraires seront remis pendant le festival.

www.festival-du-lac.com