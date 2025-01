Le Grand Prix suisse d’art 2025 pour trois lauréats

Keystone-SDA

Les artistes st-gallois Felix Lehner, uranaise Pamela Rosenkranz et tchèque Miroslav Sik remportent les Grand Prix suisses d'art/Prix Meret Oppenheim (PMO) 2025. La remise des récompenses est prévue à l'ouverture de l'exposition des Swiss Art Awards à Bâle le 16 juin.

(Keystone-ATS) Ces prix distinguent des personnalités actives dans les domaines de l’art, de l’architecture, de la critique, de l’édition ou des expositions. Les distinctions sont dotées de 40’000 francs chacune, a rappelé l’Office fédéral de la culture (OFC) jeudi.

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Felix Lehner a notamment ouvert en 1982 une fonderie d’art et en 2006 un centre public dédié à l’art et sa production, la Fondation Sitterwerk. Le travail pluridisciplinaire de Pamela Rosenkranz, 46 ans, englobe essentiellement l’installation, la sculpture, le ready-made et la peinture.

Miroslav Sik, un architecte tchèque de 72 ans, est pour sa part une des figures majeures de « l’architecture analogique ». Il a enseigné durant 60 semestres à l’EPF de Zurich, une durée exceptionnelle.