Le Hamas prêt à un accord sur les otages et une longue trêve

Keystone-SDA

Le Hamas s'est dit samedi prêt à un accord pour la libération en une fois de tous les otages encore retenus à Gaza et une trêve de cinq ans avec Israël. Pendant ce temps, de nouvelles frappes sur le territoire palestinien ont fait au moins 17 morts dans la matinée.

(Keystone-ATS) Une délégation du mouvement islamiste palestinien doit rencontrer dans la journée au Caire les médiateurs égyptiens à la recherche d’une issue à la guerre qui ravage depuis 18 mois la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Le Hamas « est prêt pour un échange de prisonniers (otages israéliens contre prisonniers palestiniens, ndlr) en une seule opération et pour une trêve de cinq ans », a déclaré, sous couvert de l’anonymat, un de ses responsables à l’AFP.

Le mouvement avait rejeté le 17 avril une proposition israélienne prévoyant notamment une trêve de 45 jours en échange du retour de dix otages vivants, captifs depuis le 7-Octobre.

Il demande un accord « global » incluant un arrêt des hostilités, un retrait complet des troupes israéliennes, l’échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et l’entrée d’aide humanitaire dans Gaza, a réaffirmé samedi à l’AFP un de ses dirigeants, Taher al-Nounou.

Israël – qui n’a dans l’immédiat pas réagi à l’appel à une longue trêve – réclame de son côté le retour de tous les otages et le désarmement du Hamas, qu’il s’est juré d’anéantir. Le mouvement palestinien exclut lui de rendre les armes.

Maison bombardée

Selon la Défense civile palestinienne, au moins 17 personnes ont été tuées dans la matinée dans la bande de Gaza, où Israël a repris depuis le 18 mars son offensive militaire, après deux mois de trêve, affirmant vouloir contraindre le Hamas à libérer les otages.

Dix d’entre elles sont mortes dans le bombardement d’une maison de la ville de Gaza (nord), qui a aussi laissé de nombreuses personnes sous les décombres, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal.

Des images de l’AFP sur place montrent des Palestiniens découpant, à la lumière de torches, la structure métallique du bâtiment avec une scie circulaire et retirant au moins un corps des décombres. Une jeune fille, le front bandé, se tient là, visiblement abasourdie.

« Tout le monde dormait avec ses enfants, et sans aucun avertissement, nous avons vu la maison s’effondrer sur nous. Il y avait des cris, et ceux qui pouvaient encore respirer appelaient à l’aide, mais personne n’est venu », a témoigné une membre de la famille. « La plupart des victimes étaient des enfants, morts par asphyxie à cause du bombardement », a-t-elle ajouté.

L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire à ce stade. Les secouristes sont entravés dans leurs recherches par le « manque d’équipements et de machines adéquats », a souligné M. Bassal. L’armée israélienne avait détruit la semaine dernière 40 engins de génie, utilisés selon elle par le Hamas pour des activités « terroristes ».

« Le blocus doit prendre fin »

Israël bloque aussi depuis le 2 mars toute entrée d’aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté, dont les 2,4 millions d’habitants, pour la plupart déplacés au moins une fois par le conflit, sont désormais exposés à la famine et à de graves pénuries sanitaires, selon les Nations Unies.

Le chef de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a dénoncé vendredi « une famine provoquée par l’homme et motivée par des raisons politiques ».

Ce blocus « doit prendre fin (…) des vies en dépendent », a pour sa part averti le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Des milliers de morts

L’attaque sans précédent du Hamas contre Israël du 7-Octobre a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 sont mortes, selon l’armée israélienne.

Selon des chiffres publiés samedi par le ministère de la Santé du Hamas, au moins 2111 Palestiniens ont été tués depuis la reprise de l’offensive israélienne le 18 mars, portant à 51’495 le nombre de morts à Gaza depuis le début de la guerre.