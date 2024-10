Le Hamas responsable de crimes contre l’humanité (enquêteurs)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le Hamas et des groupes palestiniens sont responsables de crimes contre l’humanité, selon des enquêteurs internationaux. Après avoir conclu qu’Israël avait perpétré des actes équivalents, ils élargissent cette attribution à ses abus contre les détenus palestiniens.

Dans son précédent rapport dévoilé en juin dernier, la Commission d’enquête internationale sur les territoires palestiniens estimait que le Hamas et six groupes palestiniens avaient mené des crimes de guerre. Désormais, les trois enquêteurs estiment que les disparitions forcées des otages israéliens et d’autres actes inhumains peuvent être considérés comme systématiques et comme des crimes contre l’humanité.

Israël se voyait déjà reprocher plusieurs crimes contre l’humanité d’extermination, de persécution fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de meurtres, de transferts forcés, de torture et autres abus. Dans son rapport publié jeudi, la commission estime aussi que des milliers de détenus palestiniens ont été victimes du crime contre l’humanité de torture.