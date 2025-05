Le Léman Bouquet Festival propose d’allier plusieurs plaisirs

Associer musique, balade à vélo et dégustation de produits locaux, tel est le concept du Léman Bouquet Festival, dont la troisième édition se déroulera du 27 au 29 juin. Les organisateurs proposent, pour la journée du 28 juin, d'enfourcher la bicyclette et de parcourir les 23 kilomètres qui séparent Anières (GE) à Yvoire (Haute-Savoie), avec des étapes musicales et culinaires à Messery et Excenevex.

(Keystone-ATS) Les musiques qui seront jouées vont du classique au jazz, en passant par des airs baroques et des performances lyriques. Les organisateurs du festival annoncent la participation d’artistes de renommée internationale. Les événements sont pour la plupart gratuits, sauf deux concerts où il faudra débourser 20 euros.

Les aliments proposés à chaque étape du parcours proviennent de fournisseurs locaux et respectent autant que possible « les principes du 0 kilomètre » entre le producteur et l’assiette, relèvent les responsables de la manifestation. Ils veulent offrir au public une expérience mêlant musique, patrimoine, gastronomie et nature.

Cette escapade musicale à vélo est encadrée par deux journées de concerts. Le 27 juin, le festival se rendra au Temple de la Madeleine qui accueillera les Pages du Centre de musique baroque de Versailles. Le 29 juin, des concerts se tiendront à l’église Saint-Pancrace d’Yvoire et à la salle des fêtes de Carouge (GE).