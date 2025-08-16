1970: l’arrivée du skateboard en Suisse
Ollie, wheeling ou grind: dans les années '70 le skate envahit la Suisse. Short, baskets et genouillères, une planche à roulettes sous les pieds ou les mains, les skateurs prennent possessions des rues et des trottoirs.
