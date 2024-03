Le monde des insectes se dévoile à Sion

(Keystone-ATS) Les insectes sont au coeur de l’exposition “6 pattes!”présentée dès samedi à la Maison de la nature à Sion (VS). Une immersion qui se veut didactique et ludique.

Mystérieux, le monde des insectes suscite souvent de nombreuses questions: Pourquoi ont-ils six pattes? Est-ce vrai qu’ils ont le sang vert ou que certains se reproduisent tout seuls?

Pour en savoir plus sur ce monde, sur ces fourmis qui “écoutent avec leurs pattes”, ou encore ces termites “qui se cognent la tête”, le visiteur traverse d’abord une prairie fleurie “où une mante religieuse fait le guet”, indique le communiqué diffusé jeudi par la Ville de Sion. A l’étage, “entre un papillon et une abeille géantes”, il découvre qu’en Valais, “les insectes sont présents partout et ont développé des stratégies spécifiques pour vivre en haute altitude”.

Plus loin, place à une fourmilière géante en forme de labyrinthe, avec en son centre, la reine des fourmis. La dernière salle représente le monde de la mare et des libellules.

“6 pattes!” est présentée jusqu’au 10 novembre 2024, avec entrée libre.