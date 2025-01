Le Musée Jenisch de Vevey rend hommage à Vallotton

Le Musée Jenisch à Vevey (VD) lance l'année Felix Vallotton, 2025 marquant les 100 ans de la disparition du peintre et graveur. Il propose un dialogue entre des oeuvres du Lausannois et celles réalisées par des artistes contemporains ainsi que des étudiants de l'ECAL.

3 minutes

(Keystone-ATS) Avec cette nouvelle exposition, à voir jusqu’au 25 mai, le Musée Jenisch invite à regarder le travail de Vallotton d’un « point de vue plus contemporain », que cela soit avec « des admirateurs confirmés ou de plus récents observateurs », explique-t-il dans son dossier de presse.

Les pièces de Vallotton exposées sont issues des collections du Musée Jenisch, enrichies de quelques prêts du Musée d’art et d’histoire de Genève et d’une collection privée.

Elles sont mises « en perspective » avec des créations de Caroline Bachmann, Mathieu Dufois, Valérie Favre, Nicolas Party, Françoise Pétrovitch, François Réau et Denis Savary. Ces oeuvres actuelles, dont certaines ont été spécialement conçues pour l’occasion, révèlent, chacune à leur manière, « le rôle joué par la figure emblématique » de Felix Vallotton.

Carte blanche à l’ECAL

Le parcours de l’exposition s’attarde sur différentes thématiques: l’enfance, les scènes d’intérieur, les paysages, le nu féminin ou encore la foule parisienne. Autant de sujets illustrés par des gravures, peintures, dessins et autres estampes.

Pour la dernière section parisienne, une carte blanche a été laissée à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Les étudiants qui ont participé au projet ont imaginé un programme collectif d’images imprimées, lesquelles trouvent leur place sur trois colonnes Morris – typiques de la capitale française – installées à l’intérieur et l’extérieur du Musée.

Cet hommage à Felix Vallotton (1865-1925) est le premier d’une série qui se déclinera durant toute l’année en Suisse, à travers des expositions, des publications et divers événements. Le peintre et graveur, qui était aussi illustrateur et écrivain, sera notamment à l’honneur d’une grande rétrospective au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, au Kunst Museum de Winterthour ou au Museo Castello San Materno d’Ascona.

Deuxième exposition temporaire

A noter finalement que le Musée Jenisch propose dès mercredi une autre exposition temporaire, consacrée Françoise Pétrovitch. Artiste pluridisciplinaire, la Française de 60 ans construit une oeuvre autour notamment de l’intime, l’adolescence, la disparition ou la nature, « autant de thèmes qui témoignent de l’éphémère », explique le Musée Jenisch. Pour présenter son travail, des lavis, des estampes et deux installations vidéo uniques sont exposées.