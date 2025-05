Le mythe de Perséphone au coeur de la 10e Biennale Altitudes

Keystone-SDA

La 10e édition de la Biennale Altitudes se déroulera du 6 au 29 juin dans le cadre de l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu, sur les hauts de Bulle (FR). La manifestation s'étendra sur quatre week-ends, avec une trentaine de projets pluridisciplinaires et 100 intervenants culturels.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ces derniers ont travaillé autour du mythe de Perséphone, une histoire aux ramifications thématiques multiples, où la violence faite aux femmes côtoie des réflexions sur le changement climatique et les saisons, ont indiqué les organisateurs en présentant la programmation mercredi. Ces derniers attendent 6000 visiteurs.

L’édition 2025 de la Biennale Altitudes respire, selon eux, « les fondamentaux du festival: des créations artistiques spécialement conçues pour Altitudes avec une thématique donnée, des projets interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, de petites jauges pour les événements, gage de qualité et de confort pour les spectateurs.

Fribourg et au-delà

L’approche comprend encore une culture des circuits courts en donnant la parole créative aux artistes du canton de Fribourg, de Suisse romande et de Suisse allemande, tout en gardant une précieuse fenêtre ouverte sur le monde. Des « talks », des visites guidées et d’autres petits événements complètent la programmation.

Le domaine des arts visuels est particulièrement mis en valeur, avec divers projets de plasticiens (dessin, photographie, peinture, sculpture, céramique). Ceux-ci mêlent pratiques traditionnelles, haute technologie comme le mapping, musique ou récitation sous la forme d’installations, d’expositions ou de performances.

Arts de la scène

Avec une création de danse intitulée Seuil par la Cie Nous et moi, une performance – Procession – par le collectif LACS et deux voyages littéraires avec Sylvianne Tille, Céline Cesa, Amélie Chérubin Soulières, Olivier Havran et Gael Kyriakidis, les arts de la scène sont aussi bien présents à Altitudes.

La programmation musicale est également riche, avec notamment une création imaginée par le trio Florian Favre, Cyrille Pürro et Goodbye Ivan intitulée Perséphonique. Ce projet fait converger jazz, musique actuelle et musique classique. Enfin, trois projets tourneront autour du cor des Alpes et des cornes.