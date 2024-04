Le nombre de nuitées hôtelières continue de progresser en février

(Keystone-ATS) L’hôtellerie suisse se porte toujours bien. Elle a enregistré en février 3,4 millions de nuitées, soit une hausse de 3,8% sur un an, grâce à la présence renforcée des touristes étrangers.

A l’inverse, les Suisses ont été moins nombreux à séjourner dans les établissements du pays, en dépit des vacances solaires. Les hôtels ont ainsi dénombré 128’000 nuitées de plus en février en comparaison annuelle, d’après les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

Les visiteurs étrangers ont représenté 1,5 million de nuitées (+9,4%). Les Allemands (317’000), les Britanniques (166’600), les Américains (148’500) et les Français (127’600) ayant été les plus nombreux à séjourner dans le pays. Le séjour de visiteurs chinois, longtemps limité par les restrictions liées au Covid-19, a quasiment quintuplé à 47’700 nuitées.

Les Suisses ont représenté 1,9 million de nuitées, en recul de 0,3%.

Les régions touristiques montagneuses ont attiré, à l’image des Grisons (+4,4%), de celle de Berne (+3,2%), de Lucerne et du Lac des Quatre-Cantons (+2,7%) ou du Valais (+2,1%).

Les villes ont aussi tiré leur épingle du jeu, comme Genève (+12,4%), la région zurichoise (+5,9%) et son homologue bâloise (+5,7%). En revanche, le Tessin a été boudé (-6,3%), comme Fribourg (-3,9%) et dans une moindre mesure la région Jura & Trois-Lacs (-0,7%).

Sur deux mois, soit de janvier à février, le secteur a comptabilisé 6,5 millions de nuitées, soit une hausse de 3,0% ou de 192’000 nuitées sur un an. Les Suisses ont généré 3,5 millions de nuitées, en très légère progression (+0,1%), suivis par les voyageurs étrangers à 3 millions de nuitées, là encore de plus en plus présents (+6,8%).

L’an dernier, les nuitées hôtelières ont totalisé 41,8 millions d’unités, en hausse de 9,2% sur un an et même de 5,6% par rapport à 2019, soit avant la pandémie de coronavirus.