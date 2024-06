Le Parlement soutient l’agenda politique du Conseil fédéral

(Keystone-ATS) Le Parlement soutient l’orientation et les priorités du programme de la législature du Conseil fédéral pour les années 2023-2027. Après le National, le Conseil des Etats a accepté jeudi la proposition de conciliation.

La feuille de route du gouvernement comprend quatre lignes directrices, auxquelles sont subordonnés 25 objectifs et 112 mesures.

Ces lignes directrices se fondent sur la prospérité et les chances liées au numérique, la cohésion nationale et intergénérationnelle, la sécurité et la promotion de la paix, ainsi que la protection du climat et des ressources naturelles. L’intelligence artificielle, la gestion de crise, l’approvisionnement énergétique ou la reconstruction de l’Ukraine représentent de nouveaux défis.

Parmi les objectifs, la Suisse doit renouveler ses relations avec l’Union européenne. La mouture avalisée ressemble à celle présentée par le gouvernement. Les sénateurs avaient supprimé une série d’amendements des députés. La conférence de conciliation a largement suivi cet avis.