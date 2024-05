Le patron d’UBS veut présenter un successeur approprié

(Keystone-ATS) Le patron d’UBS, Sergio Ermotti, souhaiterait présenter un candidat approprié au poste de directeur général lorsqu’il partira dans quelques années, a-t-il déclaré lundi lors d’un événement organisé par l’agence de presse Reuters à Zurich.

Si sa succession n’est pas encore une priorité absolue, il est toutefois important d’avoir une liste de candidats potentiels présentant des caractéristiques différentes, a-t-il estimé. En effet “en fonction du temps et des circonstances”, une autre personne pourrait être la plus adaptée, selon lui.

Sergio Ermotti a confirmé qu’il resterait en fonction au moins jusqu’à la fin de l’intégration de Credit Suisse, ce qui a été convenu avec le conseil d’administration, soit jusqu’à fin 2026 ou courant 2027.

Son objectif sera alors de présenter un successeur, “comme la dernière fois”. La décision finale reviendra cependant au conseil d’administration.

“Culture” pas si différente de CS

Le directeur général d’UBS a également confirmé les déclarations faites la semaine dernière lors de la publication des résultats trimestriels: l’intégration de Credit Suisse se déroule très bien. Cela vaut également pour l’intégration “culturelle”, a-t-il répondu à une question à ce sujet.

“Il n’y a pas de grandes différences entre l’ancien Credit Suisse et l’UBS à cet égard. Nous avons une base commune dans de nombreux domaines et partageons les mêmes valeurs ainsi que la même conception de la manière de faire des affaires”, a-t-il dit.

Une fois de plus, il n’a pas voulu chiffrer les suppressions d’emplois inévitables suite à l’intégration. Il n’a pas souhaité non plus commenter les spéculations à ce sujet. Dernièrement, le “Financial Times” avait écrit que la direction d’UBS prévoyait un effectif total de 85’000 collaborateurs après la fin de l’intégration. Fin 2022, avant la reprise, l’UBS et le Credit Suisse totalisaient environ 123’000 personnes.

L’effectif sera assurément réduit, même si ce n’est pas immédiatement, a déclaré M. Ermotti. L’objectif est toutefois de minimiser les “licenciements actifs”, a-t-il affirmé, en faisant référence aux fluctuations et aux départs à la retraite.