Le protectionnisme a miné l’industrie en avril, selon l’indice PMI

Keystone-SDA

Le moral des sociétés industrielles suisses est plombé par le regain de protectionnisme et des droits de douane. Devant le risque d'une guerre commerciale, l'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur s'est étiolé de 3,1 points en avril à 45,8 points.

(Keystone-ATS) Pour le 28ème mois d’affilée, cet indicateur se situe ainsi sous le seuil de croissance qui est fixé à 50 points, indique un communiqué diffusé vendredi par l’association professionnelle Procure.ch et la grande banque UBS. Le PMI industriel a atteint son niveau le plus bas depuis juillet 2024.

Une enquête menée sur les mesures protectionnistes annoncées par le président américain Donald Trump relève l’ampleur de leur impact, puisque 43% des entreprises interrogées par Procure.ch estiment avoir été affectées au cours des douze derniers mois. En mars et février, leur part était respectivement de 18 et 15%. Deux sociétés sur trois tablent par ailleurs sur un renforcement de cet arsenal protectionniste d’ici avril 2026. Les optimistes sont réduits à la portion congrue.

Les services moins touchés

A l’exception de la production, tous les sous-indices de l’industrie s’affichent en recul. Très important baromètre de la demande, les carnets de commande ont évolué à la baisse en avril, note l’association spécialisée dans l’approvisionnement. Le sous-indice afférent a chuté de 5,5 points à 44,6 points. En ce qui concerne l’emploi, le relevé va dans le sens d’une réduction des effectifs, pour un sous-indice en recul de 3,7 points à 44,0 points.

La réduction des stocks de matières premières et de produits finis a accéléré en avril, les composantes respectives s’établissant à 41,5 et 42,3 points. Pour les stocks de produits finis, il s’agit d’un plancher pluriannuel, plus atteint depuis juin 2021.

« À ce jour, la composante délais de livraison ne donne aucun indice d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement due aux droits de douane de Donald Trump », précise le communiqué. Celle-ci est repassée sous les 50 points, à 49,6 points.

Le PMI services est quant à lui resté ancré au-dessus du seuil de croissance, s’établissant en avril à 52,4 points. Il a gagné 1,8 point par rapport à mars. Le communiqué précise que le secteur tertiaire est moins affecté par les mesures protectionnistes que l’industrie. Le sous-indicateur de l’activité commerciale a même rebondi de 7,1 points à 57,5 points après une chute subie en mars.

Les carnets de commande (-2,4 points à 48,8 points) et les prix de vente (-2,5 à 47,3 points) sont les deux seules composantes à avoir décliné en avril. Le baromètre relatif à l’emploi a augmenté de 1,8 point à 54,0 points.