Le réalisateur Claude Barras nominé pour le Prix du cinéma européen

(Keystone-ATS) Le réalisateur valaisan Claude Barras est nominé pour le Prix du cinéma européen dans la catégorie film d’animation. Son film « Sauvages » est en concurrence avec quatre autres oeuvres, indique la European Film Academy mercredi dans un communiqué.

« Sauvages » est une fable écologique qui se déroule dans la forêt tropicale de l’île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Cette coproduction franco-belge-suisse du studio genevois Nadasdy Film a été présentée en première mondiale au Festival de Cannes.

Le film a reçu le Kid Award à Locarno. Le précédent film de Claude Barras, « Ma vie de Courgette » (2016), a aussi été récompensé à plusieurs reprises, notamment par deux Césars. Il avait aussi été nominé en 2017 pour l’Oscar du meilleur film d’animation.

Cérémonie à Lucerne

Dans la course aux Prix du cinéma européen, « Sauvages » est désormais en concurrence avec « Flow » du cinéaste letton Gints Zilbalodis, « Living Large » de la cinéaste tchèque Kristina Dufková, « Sultana’s Dream » de l’Espagnole Isabel Herguera et « They Shot The Piano Player » de Fernando Trueba et Javier Mariscal, tous deux également espagnols.

Les European Film Awards seront décernés pour la première fois cette année en Suisse, le 7 décembre à Lucerne. La European Film Academy a jusqu’au 5 novembre pour annoncer toutes les nominations dans les différentes catégories.

Les European Film Awards sont décernés depuis 1988 par la European Film Academy, dont le siège est à Berlin. L’événement y a lieu tous les deux ans. Il se déroule dans d’autres villes d’Europe les autres années.