Le rappeur Werenoi, champion des ventes d’albums en France en 2024

Keystone-SDA

Le podium des ventes d'albums en France en 2024 est dominé pour la deuxième année consécutive par le rappeur francilien Werenoi, a annoncé jeudi le syndicat national de l'édition phonographique. Côté classique, c'est le pianiste Sofiane Pamart qui arrive en tête.

(Keystone-ATS) « Avec 18 des 20 meilleures ventes d’albums 2024, le public plébiscite les projets des artistes produits en France – et chantant en français – toutes générations et tous styles musicaux confondus, avec une mention spéciale pour le rap qui domine la tête de ce classement », a résumé le syndicat (SNEP) dans un communiqué.

Werenoi, rappeur de Montreuil, confirme son succès fulgurant à la tête de ce top albums, porté par « Pyramide 2 » mais aussi « Carré », opus récompensé en avril par une Flamme. PLK, autre rappeur français aux origines polonaises, prend la deuxième place grâce à « Chambre 140 », mixtape dense en trois parties.

La troisième marche revient à Indochine. Le groupe pop rock mené par Nicola Sirkis revient fort avec son double album « Babel Babel », qu’il défendra lors d’une tournée dès la fin janvier.

Femmes en retrait

L’ovni marseillais Jul inscrit huit projets, comme en 2023, dans ce classement annuel, mais ne se hisse pas plus haut que la 10e place, alors qu’il atteignait la 6e position un an auparavant.

A noter aussi la suprématie du pianiste Sofiane Pamart, qui domine le podium du top classique, l’un des classements du SNEP par genre musical.

Côté streaming, 138 milliards d’écoutes ont été enregistrées l’année passée (+14%), notamment grâce à des « bangers », ces morceaux qui donnent envie de bouger: « Spider » du duo Gims-Dystinct, « Petit Génie » de Jungeli avec sa troupe et « Imagine » de la révélation Carbonne.

Les artistes féminines restent sous-représentées dans le haut du classement, malgré les performances de Billie Eilish (4e), Zaho de Sagazan (6e) et la vedette américaine Taylor Swift (9e). Dans le top 200, photographie plus large du paysage musical, « 41 projets sont féminins soit un peu plus d’un album sur cinq », a constaté le SNEP, voyant une « évolution encourageante » appelant à « être renforcée ».

Le top albums cumule les ventes physiques de CD et vinyles, celles en téléchargement et les écoutes en streaming converties en équivalent-ventes.