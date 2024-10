Le rapprochement de la Chine, la Russie et l’Iran préoccupe le SRC

(Keystone-ATS) L’environnement sécuritaire global et suisse continue de se dégrader. La coopération accrue entre la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord est l’un des développements stratégiques les plus préoccupants, estime le Service de renseignement de la Confédération.

« Mus par une volonté de restreindre l’influence des Etats-Unis, ces Etats luttent contre les conceptions occidentales de l’ordre mondial », écrit le SRC dans son rapport « La Sécurité de la Suisse 2024 », publié mardi.

Le SRC relève également que la menace terroriste en Suisse reste élevée et s’est même accentuée en 2024. Elle est surtout le fait d’individus isolés, inspirés par le djihadisme. Dans ce domaine, mais aussi dans celui de l’extrémisme de droite violent, le SRC constate une augmentation de la radicalisation de mineurs, qui intervient en ligne en peu de temps.

En matière d’espionnage aussi, la menace reste élevée et émane principalement des services de renseignement russes. Les espions chinois représentent également un risque. La Suisse n’est pas non plus à l’abri des activités d’influence russes et des tentatives de ce pays de contourner les sanctions occidentales.