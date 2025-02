Le Royaume-Uni va accueillir un sommet avec l’UE le 19 mai

Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueillera le 19 mai les dirigeants de l'UE. Ce sera le premier d'une série de sommets annuels destinés à relancer les relations entre le Royaume-Uni et le bloc après le Brexit, a annoncé mardi Downing Street.

(Keystone-ATS) Le dirigeant travailliste accueillera au Royaume-Uni la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. L’endroit n’est pas encore indiqué.

« Ce sera le premier des sommets réguliers destinés à faire progresser la collaboration » entre le Royaume-Uni et l’UE, a indiqué un porte-parole du Premier ministre britannique.

« Ce sera l’occasion de progresser dans des domaines qui apporteront des avantages tangibles aux citoyens du Royaume-Uni et de l’Union européenne, et qui renforceront les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne », a-t-il ajouté.

Réunion sur la défense

Keir Starmer s’est rendu lundi à Bruxelles pour des discussions sur la défense avec l’UE. Il s’agissait de la première participation d’un chef de gouvernement britannique à une réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernements des 27 depuis le Brexit il y a cinq ans.

Depuis son arrivée au pouvoir en juillet, le travailliste a affiché son intention de « réinitialiser » les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, après des années de tension sous les précédents gouvernements conservateurs.

Pas de retour en arrière

Londres n’entend toutefois pas revenir dans le marché commun, l’union douanière ou réinstaurer la libre circulation des personnes.

Keir Starmer a affirmé à plusieurs reprises vouloir négocier un meilleur accord commercial, dans le cadre du renouvellement prévu en 2026 du traité de coopération actuel, ainsi qu’un nouveau pacte de défense et de sécurité.

Bruxelles plaide pour un programme de mobilité pour les jeunes de moins de 30 ans entre le Royaume-Uni et l’UE, mais le gouvernement britannique a rejeté cette proposition, inquiet de tout ce qui pourrait ressembler à un retour à la libre circulation.