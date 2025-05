Le site de Tavannes Machines devrait ouvrir en 2028

Les différents chantiers liés au projet "Avenir Berne romande" avancent conformément au calendrier prévu, s'est réjoui mardi en conférence de presse le conseiller d'Etat bernois en charge de la Construction et des Transports Christoph Neuhaus. Les travaux dans le bâtiment de Tavannes Machines dureront toutefois jusqu'en 2028.

(Keystone-ATS) Après la décision du Grand Conseil, en décembre dernier, d’intégrer définitivement les services de Justice et Police dans le futur centre administratif de Tavannes, qui comprendra également le Pôle administration, il a fallu procéder à une nouvelle répartition des surfaces disponibles. Après d’importants travaux, les lieux devraient être opérationnels dans trois ans. « Intégrer la Justice et Police à Tavannes n’est pas une solution de repli », a déclaré Christoph Neuhaus. Environ 200 collaborateurs seront réunis sur le site.

Les travaux ont commencé il y a quelques mois à l’intérieur du bâtiment de Tavannes Machines, désormais prêt pour le gros oeuvre. L’emblématique bâtisse est aujourd’hui vidée de ses cloisons et aménagements intérieurs. Une fois rénové, « il incarnera une idée de service et de proximité avec la population », a ajouté le conseiller d’Etat.

« La répartition des différents services cantonaux dans la région est désormais claire », a-t-il expliqué. En attendant la fin des travaux à Tavannes Machines, des sites temporaires ouvriront, à Bienne pour le Tribunal régaional, les ministères publics et l’Autorité de conciliation du Jura bernois, à Sonceboz-Sombeval pour l’Office des poursuites et faillites, l’intendance et les impôts et à Reconvilier pour la Police territoriale. Le déménagement sur ces trois sites devrait se faire au troisième trimestre 2025.

De son côté, la Police mobile du Jura bernois investira un nouveau bâtiment à Loveresse dès octobre ou novembre 2025. Le CEFF Artisanat attendra par contre l’été 2026 pour investir ses nouveaux locaux à Bienne, afin d’éviter un déménagement en cours d’année scolaire. Il sera voisin du lycée technique CFP Bienne. L’annexe dédiée aux aspects définitifs, aux bureaux de l’administration et aux ateliers sera disponible dans un second temps.

Cette importante réorganisation des services du Jura bernois a été pensée en raison du transfert de Moutier dans le canton du Jura, qui sera effectif le 1er janvier 2026.