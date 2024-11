Le village de Brienz (GR) doit être évacué d’ici dimanche

Keystone-SDA

Le village de Brienz (GR), menacé par un nouvel éboulement, doit être évacué d'ici dimanche à 13h00, ont indiqué lundi les autorités communales. Seuls les habitants sont autorisés à se trouver dans le village d'ici l'évacuation.

(Keystone-ATS) L’ordre d’évacuation a été décidé par les autorités communales sur recommandation de l’état-major de conduite de la commune. Les habitants doivent s’attendre à ne pas pouvoir revenir dans le village pendant plusieurs mois, ont précisé les autorités communales.

D’ici dimanche à 13h00, tous les habitants et les animaux devront avoir évacué le village. Par mesure de sécurité, il est interdit d’entrer dans le village. Le survol de la zone, y compris par des drones, est interdit.

Masse instable

Jusqu’à 1,2 million de mètres cubes de roches menacent de s’abattre sur le village. Cette masse instable dont le déplacement s’accélère fortement se révèle beaucoup plus humide que celle à l’origine de la dernière grande alerte du 16 juin 2023, selon les experts. Cette fois, elle pourrait atteindre le village et non plus s’arrêter juste avant les maisons comme il y a 18 mois.

Selon les géologues, un éboulement jusqu’au village n’est pas exclu. Une telle avalanche de pierres et de roches pourrait atteindre une vitesse allant jusqu’à 80 km/h. Elle pourrait détruite partiellement ou totalement le village,

« Phase orange »

Mardi, les autorités communales ont fait passer la zone en « phase orange ». Les routes d’accès à Brienz sont fermées. Seuls les habitants et ceux qui possèdent une résidence secondaire dans le village peuvent y accéder.

Les autorités communales ont annoncé qu’elles vont aider les habitants à trouver un logement pour la durée de l’évacuation. Les personnes de la région qui sont prêtes à héberger des évacués sont priées de s’annoncer à la chancellerie communale.