Le zoo de Crémines au secours d’une panthère et d’une lionne

(Keystone-ATS) Le zoo de Crémines (BE) s’engage pour sauver une “amitié rare” entre une panthère noire et une lionne. Les deux félins, dissemblables à maints égards mais détenus ensemble dans un parc en Allemagne, devraient être transférés dans le Jura bernois.

Le directeur du Sikypark de Crémines, Marc Zihlmann, a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin que ce projet de délocalisation et de cohabitation entre la lionne et la panthère puisse être mené à bien, apprend-on mercredi.

“Ces deux animaux ont grandi ensemble et ont développé une amitié particulière, unique”, explique M. Zihlmann dans une vidéo sur YouTube : “il s’agit de préserver cet amour contre nature.”

Le zoo d’Eschede (Allemagne) dans lequel Bagira la panthère noire (ou léopard noir) et la lionne Snowy sont actuellement hébergées ferme ses portes, et aucun parc n’est d’accord de les recueillir et de les détenir ensemble. Le zoo de Crémines, qui abrite déjà de nombreux grands félins, est prêt à relever le défi en offrant un enclos unique et exclusif aux deux inséparables.

Toutefois, cela exige des installations et adaptations spécifiques, donc un financement. “Nous ne pouvons pas encore estimer les coûts mais nous lançons un appel au public (particuliers, entreprises, fondations, ndlr) pour nous aider à préserver cette relation particulière”, lance M. Zihlmann, avec l’appui de l’Association SikyFriends – Les Amis du Sikypark. En précisant que cela représente un “énorme défi”.