Les CFF vont tester des liaisons nocturnes entre Berne et Zurich

(Keystone-ATS) Les CFF prévoient de nouvelles liaisons nocturnes à partir de l’hiver prochain. Dans le cadre d’un projet pilote, des trains circuleront de nuit entre Berne et Zurich Aéroport. On ignore pour l’instant si ces liaisons seront maintenues dans la durée.

Ces nouvelles liaisons seront dans un premier temps introduites durant huit week-ends de l’hiver 2024/2025 et du printemps 2025 à partir du changement d’horaire, a indiqué l’ancienne régie fédérale à Keystone-ATS. Elles emprunteront la ligne entre Berne, Olten (SO), Zurich et Zurich Aéroport.

Ces liaisons sont attractives tant pour les noctambules que pour les voyageurs qui doivent décoller tôt de l’aéroport de Kloten. A Olten, des correspondances sont par ailleurs prévues avec les RER nocturnes.

Les trains partiront à 02h01 et 03h01 de Berne en direction de Zurich. Le second train poursuivra jusqu’à Zurich Aéroport (arrivée à 04h16), précisent les CFF. Dans l’autre sens, les trains partiront à 02h02 et 03h02 de la gare de Zurich.

L’introduction du nouvel horaire sera également marquée par diverses améliorations dans le réseau nocturne des trains régionaux.

D’autres étapes sont envisageables. On ne sait pas encore si et quand elles seront mises en œuvre, ont indiqué les CFF sur leur site internet. Aujourd’hui, les voyageurs se déplacent de plus en plus souvent la nuit. Les CFF souhaitent offrir une alternative à la voiture dans ce domaine.