Les chutes de pierres se poursuivent au-dessus de Blatten (VS)

Keystone-SDA

La situation reste préoccupante mercredi à Blatten (VS). On entend toujours des chutes de roches, a indiqué en fin de matinée le chef adjoint de l'état-major de conduite de la région, Jonas Jeitziner.

(Keystone-ATS) Le problème est qu’avec la météo actuelle, la visibilité est mauvaise et ne permet pas d’estimer le volume de roche qui est tombé depuis mardi, a-t-il précisé. Les géologues en diront plus mercredi après-midi lors d’un point de presse.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la montagne a également connu de nombreux mouvements. On pouvait entendre un grondement continu. Le glacier inférieur du Birch était déjà source d’inquiétudes mardi: il se déplace à raison d’un demi-mètre par jour.

Selon les informations de mardi, 1,5 million de mètres cubes de roche se sont effondrés jusqu’à présent, notamment sur les flancs est et nord du Petit Nesthorn. Cela représente environ un tiers de l’ensemble de la masse rocheuse en mouvement, a expliqué l’ingénieur Alban Brigger du service des dangers naturels.

Il est possible qu’une partie de la masse rocheuse s’effondre directement sur le glacier. Il se peut également que le glacier s’écrase vers l’avant dans la vallée, avec d’autres matériaux d’éboulement et bloque la rivière Lonza, selon Alban Brigger. Les experts sur place ont considéré les petits éboulements comme le meilleur scénario possible.