Les corps de six otages retrouvés dans la bande de Gaza

Keystone-SDA

5 minutes

(Keystone-ATS) Les corps de six otages enlevés lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza, a indiqué dimanche l’armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a menacé le mouvement palestinien de lui “régler son compte”.

En Cisjordanie occupée, où l’armée israélienne poursuit pour la cinquième journée une vaste opération contre des groupes armés, trois policiers israéliens ont été tués dans une “attaque armée”, selon la police.

Une vaste campagne anti-polio a par ailleurs été officiellement lancée dans la bande de Gaza où une guerre oppose depuis bientôt 11 mois Israël au Hamas. L’ONU y a annoncé à ce sujet des “pauses humanitaires”, mais ses contours restent incertains.

Biden “dévasté”

“L’armée et le Shin Bet (sécurité intérieure) ont localisé hier et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino d’un tunnel dans la zone de Rafah” (sud), a annoncé dimanche l’armée israélienne.

M. Biden avait annoncé plus tôt la découverte des six corps, dont celui de l’Israélo-Américain Goldberg-Polin, se disant “dévasté”. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s’est dit aussi “horrifié” et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, “choqué”.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé que les otages avaient été “tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu’on arrive à eux”.

“Je voudrais vous dire combien je regrette et vous demande pardon de ne pas avoir réussi à ramener Sasha en vie”, a notamment dit par téléphone M. Netanyahu aux parents d’Alexander Lobanov.

Il a en outre estimé que “celui qui tue des otages ne veut pas d’un accord” sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. “Nous vous poursuivrons, nous vous attraperons et nous réglerons votre compte”, a-t-il lancé à l’adresse du Hamas.

Un cadre du mouvement islamiste, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a lui affirmé que les otages avaient été “tués par des tirs et des bombardements de l’occupant” israélien et que certains” d’entre eux “faisaient partie de la liste des otages à libérer que le Hamas avait approuvée”.

Au moins quatre otages doivent être enterrés dans l’après-midi dans plusieurs villes d’Israël.

Appel à la grève générale

Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid et des familles d’otages ont appelé dimanche à la grève générale lundi en Israël pour forcer le gouvernement à parvenir à un accord de libération des derniers otages.

Israël poursuit par ailleurs une vaste opération qualifiée d'”antiterroriste” entamée mercredi dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui a suscité protestations de la communauté internationale.

Dans le sud de ce territoire, trois policiers israéliens, dont une femme, ont été tués dimanche près d’un check-point dans une “attaque armée”, selon le commandant de la police israélienne. Cette attaque n’a pas été revendiquée mais le Hamas y a vu “une réponse naturelle aux massacres du peuple” palestinien.

Des bulldozers israéliens détruisaient dimanche des rues de Jénine, une des villes ciblées par l’opération israélienne dans le nord de la Cisjordanie, a constaté un photographe de l’AFP.

Au moins 22 Palestiniens, principalement des combattants, ont été tués par l’armée israélienne en Cisjordanie depuis mercredi, selon le ministère palestinien de la Santé. Tous des “terroristes”, a dit l’armée israélienne.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique, un autre groupe armé, ont déclaré qu’au moins 14 des morts combattaient dans leurs rangs.

“La paix, meilleur vaccin”

Dans la bande de Gaza, une campagne de vaccination contre la polio a débuté dimanche matin, avec l’objectif de vacciner plus de 640’000 enfants de moins de dix ans. Elle concerne pour le moment le centre du territoire et comportera deux autres phases pour les autres secteurs.

Louise Wateridge, porte-parole de l’Unrwa L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a parlé dans l’après-midi d’un “succès” avec des “milliers d’enfants vaccinés”.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé qu’Israël avait accepté des “pauses humanitaires” pour cette campagne.

Démentant “les informations faisant état d’un cessez-le-feu général” pour permettre cette campagne, le cabinet de M. Netanyahu a indiqué qu’Israël autoriserait “uniquement un couloir humanitaire”.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé de son côté que, pour les enfants de Gaza, “le meilleur vaccin (…) est la paix”.

Ailleurs dans la bande de Gaza, la Défense civile a fait état de deux morts et six blessés dans une frappe aérienne israélienne sur une maison à Gaza-ville.

Le pape François a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat, une libération des otages et une aide à la population de Gaza “où tant de maladies se propagent”.