Les enfants de l’école de Pâquis-Centre vont retrouver leur préau

Keystone-SDA

Dès lundi après-midi, les élèves de l'école de Pâquis-Centre à Genève, vont retrouver leur préau "Lac", qui était en rénovation depuis avril 2024. Ce nouvel espace, qui est le résultat d'une vaste démarche participative, sera inauguré officiellement en fin de journée en présence des autorités municipales.

(Keystone-ATS) Les élèves, les équipes pédagogiques, les parents, le voisinage et les services municipaux ont pensé ensemble les aménagements à réaliser, indique la Ville de Genève dans un communiqué. Le nouveau préau a été conçu comme un espace de vie, de jeu et de nature.

Il dispose d’un sol perméable à base de gravier du Salève. Il est végétalisé et propose des espaces de jeux variés, des dispositifs ludiques intégrant imagination et sociabilisation, comme des jeux de miroirs, des cabanes-toboggans et des pontons.

Il devient ainsi un îlot de fraicheur au sein du quartier. Le projet répond également à la volonté de sécurisation exprimée par l’Association des parents d’élèves et par les équipes éducatives. La rehausse définitive des barrières de l’enceinte assure désormais la tranquillité de l’espace la nuit.

Ces travaux de rénovation d’envergure ont coûté près de deux millions de francs. Ce nouveau préau clôt la rénovation complète de l’établissement scolaire.